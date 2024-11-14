Сухум, 14 ноября, 2024, 22:08 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Абхазии дадут оценку событиям с блокированием дорог в ночь на 12 ноября. Об этом 14 ноября заявил президент Абхазии Аслан Бжания, отметив, что негативно относится к произошедшему.

Анжела Кучуберия/ ТАСС

«Оценку дадут правоохранительные органы, они занимаются в этом плане работой. Я оцениваю эти события негативно, эти события принесли большое количество неудобств для наших граждан», — сказал Бжания в интервью телеканалу «Абаза-ТВ».

Как передавало ИА Регнум, протестующие в Абхазии в ночь на 12 ноября перекрыли республиканскую трассу и два моста в Сухуме. Они выступили с требованием освободить оппозиционеров, задержанных за нападение на депутата парламента.

Бжания ночью провел экстренное заседание совета безопасности республики. Председатель службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия сообщил о случаях нападения на силовиков. Секретарь совета безопасности Рауль Лолуа отметил, что блокировка мостов и трассы «носят уголовный характер».

Утром 12 ноября представители руководства Абхазии в ходе переговоров с протестующими добились, чтобы они разблокировали Кодорский мост. Потом активисты снова попытались занять его, но силовики не допустили этого.

Оппозиционеры выступили против ратификации инвестиционного соглашения с РФ, по которому российские компании смогут реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты.