Лондон, 14 ноября, 2024, 21:58 — ИА Регнум. США при обсуждении условий для диалога с РФ по урегулированию конфликта на Украине могут увязать их с началом переговоров о возобновлении контроля над ядерным оружием (ЯО). Об этом заявила бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер в статье, опубликованной 14 ноября британской газетой The Financial Times.

United States Mission Geneva

«В качестве условия для того, чтобы сесть за стол переговоров, США могут сказать, что Россия должна быть готова возобновить переговоры по контролю над ядерными вооружениями и стратегической стабильности», — написала она.

Гетемюллер считает, что Москва сочтёт такую уступку не очень большой и согласится на неё.

Экс-замгенсека НАТО также призывает использовать принцип разделения Украины, который был применён к Германии после её разгрома в 1945 году. Он заключается в том, что этот раздел не будет признан постоянным.

Кроме того, Гетемюллер предлагает обсуждать принятие Украины в НАТО. По её мнению, Россия согласится на это, если будет определён длительный срок процесса вступления, например, 20 лет.

Мир на Украине и соглашение о контроле ядерного оружия укрепят репутацию избранного президента США Дональда Трампа, подчеркнула Гетемюллер.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в феврале 2023 года объявил о решении приостановить участие в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за того, что США нарушают его и обвиняют Россию в несоблюдении соглашения, пытаясь давить на неё.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в сентябре 2024 года заявил, что при обсуждении возобновления действия ДСНВ нужно будет учитывать новые факторы. Для нового соглашения нельзя не рассматривать весь ядерный потенциал Европы.

Путин 7 ноября отметил, что Россия не портила отношения с США и не вводила никаких ограничений. РФ рассчитывает на восстановление отношений с американской стороной, добавил он.