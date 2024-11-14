Оттава, 14 ноября, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Правительство Канады выступило против публикации имён осевших в стране нацистских преступников из-за опасений, что это может навредить Украине. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщила газета The Globe and Mail.

Global Look Press

«Федеральные министерства высказались против обнародования имён 900 предполагаемых нацистских военных преступников из опасений, что это может усилить российскую пропаганду и навредить Украине», — пишет издание.

Ведомства также выразили сомнения в том, что все 900 человек из списка были вовлечены в военные преступления.

Отмечается, что, в частности, против публикации имён нацистов выступили МИД и Минюст Канады.

Как передавало ИА Регнум 22 августа, украинского эсэсовца Ярослава Гунько (Хунку), выступавшего в канадском парламенте, объявили в международный розыск. Генпрокуратура России напомнила, что ещё в декабре 2023 года направила властям Канады запрос об экстрадиции Гунько, причастного к убийству как минимум 500 мирных советских жителей. Но Оттава отказалась выдать его, нарушая принцип неотвратимости наказания.

Гунько в годы Великой Отечественной войны служил в дивизии СС «Галичина». Он выступил в парламенте Канады в сентябре 2023 года, когда туда также пригласили главу киевского режима Владимира Зеленского. Приспешника нацистов встретили аплодисментами. После этого разразился скандал, из-за которого спикер парламента Энтони Рот ушёл в отставку.

В марте 2024 года Тернопольский областной совет наградил Гунько почётным знаком «За заслуги перед Тернопольской областью». Местные власти таким образом отметили его помощь ВСУ и активную общественную деятельность.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 22 июня 2024 года заявил о причастности Гунько к убийству 500 граждан Советского Союза. Он и другие члены дивизии СС, выполняя преступные приказы в 1944 году, расстреливали и сжигали людей в деревне Гута Пеняцкая.

16 июня 2024 года премьер Канады Джастин Трюдо произнёс нацистский лозунг во время фотографирования на саммите по Украине в швейцарском Бюргенштоке. Во время трансляции в прямом эфире оказались прибывшие на конференцию представители некоторых стран. Они выстроились в несколько рядов для фотосъёмки. В какой-то момент стоявший рядом с Зеленским канадский премьер выкрикнул лозунг «Слава Украине». Во время Великой Отечественной войны эту фразу использовали украинские националисты, помогавшие нацистской Германии. 18 января 2024 года Минюст России внес лозунг в перечень нацистских.