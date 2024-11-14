Москва, 14 ноября, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Выпущенный в сентябре смартфон iPhone 16 Pro за два месяца подешевел в России почти на 40%. Об этом 14 ноября сообщил портал Hi-Tech Mail.

Алексей Никольский / РИА Новости

«Распродажи и «11.11» сделали своё дело. В сезон скидок магазины продают актуальные айфоны по сниженным ценам», — говорится в публикации.

По информации издания, в сентябре новинку продавали за 170 тыс. рублей, через месяц цена упала до 130 тыс. рублей, а теперь смартфон можно приобрести более чем на 50 тыс. рублей дешевле первоначальной стоимости.

Отмечается, что наиболее выгодным вариантом остаётся заказ гаджета из-за рубежа. На маркетплейсах его предлагают за 105 тыс. рублей. При этом придётся заплатить около 14 тыс. рублей в качестве пошлины, но в результате цена получится меньше, чем в магазине.

Как передавало ИА Регнум, за первые девять месяцев 2024 года смартфоны в России подорожали на 12–15%. Средняя стоимость нового гаджета к октябрю выросла до 23,9 тыс. рублей. Эксперты объяснили это ростом курса валют по отношению к рублю, увеличением Центробанком РФ ключевой ставки и усложнением логистики.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 3 ноября отметил, что американская корпорация Apple производит хорошую технику, но нужно понимать, что компания работает на свою страну, а также помогает спецслужбам США.