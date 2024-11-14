Тольятти, Самарская область, 14 ноября, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Главный тренер тольяттинского хоккейного клуба «Лада» Олег Браташ покинет свой пост. Об этом 14 ноября сообщил генеральный директор клуба Александр Чеботарёв.

Нина Зотина/РИА Новости

«Олег Владимирович Браташ покидает команду по соглашению сторон», — приводит слова Чеботарёва ТАСС.

Он добавил, что официально об этом будет объявлено 15 ноября.

На сегодняшний день «Лада» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На счету команды 23 очка после 24 матчей.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября омский «Авангард» расторг контракт с канадским хоккеистом Линденом Веем. В команде отметили, что у форварда возникли семейные обстоятельства, требующие срочного возвращения в Канаду. При этом клуб закрепил за собой права на игрока.