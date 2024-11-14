Москва, 14 ноября, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Известный французский кинорежиссёр Люк Бессон отметил красоту Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает «РИА Новости» в своём Telegram-канале.

Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«Москва прекрасна, это точно, но не забывайте Санкт-Петербург, потому что он действительно красивый. Москва — красивый город. Но, честно говоря, как только температура достигает минус десяти, я оттуда уезжаю. Я парень с пляжа, мне хочется солнца», — отметил кинематографист.

Француз вспомнил, что во время съёмок его фильма «Анна», проходивших в Москве, в российской столице был 21 градус мороза.

«Боже мой. Я не знаю, как вы с этим справляетесь», — выразил своё удивление режиссёр.

Как передавало ИА Регнум 2 апреля, президент России Владимир Путин принял в Кремле сербского кинорежиссёра и сценариста Эмира Кустурицу. Глава государства напомнил, что уже встречался с режиссёром в декабре 2023 года в Санкт-Петербурге, где проходил Форум объединённых культур. Кустурица рассказал российскому лидеру, что намерен создать «русский триптих» — три фильма на основе произведений русских классиков. Путин назвал идеи режиссёра интересными.