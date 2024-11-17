Москва, 17 ноября, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Возвращение немецких автопромышленников в Россию будет сопряжено с огромным количеством препятствий, так как «свято место пусто не бывает». Об этом в воскресенье, 17 ноября, заявил автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с ИА Регнум.

Moritz Frankenberg/dpa/picture-alliance/ТАСС

Немецкие промышленники хотели бы вернуться в Россию для ведения дел и ждут такой возможности, нужно лишь правительство в Берлине, которое стало бы проводить соответствующую политику, высказал мнение в СМИ глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Свято место пусто не бывает. В своё время Михаил Васильевич Ломоносов сказал, что природа не терпит пустоты. Он сказал это в отношении закона сохранения вещества, но мне кажется, что в бизнесе и маркетинге точно такая же история. Пока они где-то два года бродили со своими амбициями и желанием нас наказать за то, что мы ведём специальную военную операцию, их места уже довольно плотно заняты премиальными автомобилями китайского производства»,— рассказал автоэксперт.

По мнению Попова, если немецкие производители и вынашивают такую идею, то препятствий к тому, чтобы это произошло, огромное количество.

«Для того чтобы вернуться, нужно по новой проситься, находить какие-то новые площадки и так далее. Им придётся совершать какие-то значимые маркетинговые послабления. Что-то, что вернёт интерес к этим автомобилям»,— уточнил эксперт.

Специалист отметил, что в качестве таких мер производители могли бы выкупить земли в России под свои заводы, перенести производства и строить машины здесь. С учётом дешёвой энергии в стране это было бы очень выгодно, но такой сценарий выглядит крайне фантастическим, подчеркнул Попов, дополнив, что всё дело в немецком правительстве.

«Этот возврат должен будет подпитываться какими-то историями, которые касаются взаимодействия производителей с их собственным правительством. Это же не мы взорвали «Северные потоки», которые лишили их дешёвой энергии. Вся промышленность была выстроена на дешёвой энергии»,— пояснил автоэксперт.

Попов заявил, что именно механизм переноса производства в Россию мог бы стать шансом для немецких производителей вернуться на наш рынок, так как в этом случае промышленники могли бы рассчитывать на налоговые льготы и компенсационные выплаты, которые позволили бы создать выгодные предложения. При этом эксперт упомянул, что такие заводы в России уже были.

«У нас Калуга и Калининград были таким русскими Детройтами. Там производились и BMW, и Volkswagen, и Mercedes. Часть этих производств простаивает, а часть уже занята китайскими производителями. Автомобильный завод перепрофилировать на производство другой номенклатуры довольно трудно. Но никто не сидел и два года не ждал, когда немецкие производители пожалеют и вернутся. Все что-то начали производить», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября в газете Bild появилась статья о том, что немецкие автомобильные концерны могут потерять позиции на американском рынке после победы на выборах в США республиканца Дональда Трампа. Это произошло на фоне опасений, что Трамп реализует свои планы ввести торговые барьеры в размере 10% на ввоз в США всех товаров, включая продукцию автомобильной промышленности.

Ранее, в феврале 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что Германия уничтожает свой автопром. Глава государства в шутку предложил «как-то помочь» ФРГ. Он также выразил мнение, что проблемы немецкой автомобильной промышленности вызваны не только тем, что снизился спрос на автомобили из Германии.