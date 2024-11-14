* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 14 ноября, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Бутырский суд Москвы заочно арестовал публициста Бориса Стомахина (физическое лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов в РФ) и объявил его в международный розыск за распространение фейков о российской армии. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

Шарифулин Валерий/ITAR-TASS

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Стомахина Бориса Владимировича», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Суд постановил арестовать публициста на два месяца с момента задержания в РФ или передачи российским правоохранительным в рамках экстрадиции или депортации.

Как передавало ИА Регнум, в августе Бутырский районный суд Москвы оштрафовал Стомахина на 10 тыс. рублей за участие в запрещённой на территории РФ организации. В 2006 году его приговорили к пяти годам лишения свободы за возбуждение религиозной и межнациональной ненависти и призывы к экстремизму. Он вышел на свободу в 2011 году.

В 2015 году его приговорили к семи годам колонии строгого режима за оправдание терроризма. Он освободился 2019 году, благодаря смягчению приговора, и выехал из России.