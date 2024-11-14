Тверь, 14 ноября, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Бывший модератор форума «Двач» Алексей Скуфьин, прославившийся в Сети благодаря мему «скуф», вышел на связь после сообщений о его пропаже. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил Telegram-канал Mash.

Кадр из видео

Мужчина признался, что решил затаиться, так как его одолели поклонники так называемого скуф-движения. Но сегодня Алексей все-таки заявил о себе, так как фанаты стали всё более навязчивы из-за слухов о его исчезновении.

Скуфьин рассказал, что последние три года не может найти постоянную работу, продолжает играть в компьютерные игры и пробует себя в написании музыки.

Алексей Скуфьин был модератором раздела о политике на «Дваче». В 2018 году он вступил в конфликт с одним из пользователей соцсети. Тогда мужчина записал для оппонента видеосообщение, в котором призвал соперника не распространять фейки на форуме и покинуть обсуждение.

Видео со Скуфьиным стало набирать популярность. После слов мужчины о том, что его не беспокоит раскрытие, пользователи обнародовали личные данные россиянина и активно высмеивали его. Спустя время Скуфьина вовсе забанили на «Дваче», а фамилия мужчины стала нарицательной. Прозвище «скуф» стало применяться в Сети к мужчинам старше 35 лет, которые выглядят неопрятно, имеют лишний вес, а свободное время тратят на компьютерные игры, просмотр телевизора и распитие пива.