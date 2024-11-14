Тегеран, 14 ноября, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Иран не создавал и не будет создавать ядерное оружие. Об этом 14 ноября заявил президент страны Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Александр Щербак/РИА Новости Президент Ирана Масуд Пезешкиан

«Как мы неоднократно заявляли, мы, основываясь на фетве Верховного лидера (Ирана Али Хаменеи. — Прим. ИА Регнум), никаким образом не стремились к созданию ядерного оружия, не будем его создавать», — приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.

Он добавил, что Иран готов сотрудничать и сближаться с МАГАТЭ, чтобы разрешить предполагаемые проблемы и развеять сомнения относительно мирной ядерной деятельности страны.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября группа из 39 иранских депутатов обратилась в Высший совет национальной безопасности страны с просьбой разрешить создание ядерного оружия из-за угрозы со стороны Израиля.

В тот же день член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Алаэддин Боруджерди заявил, что страна на фоне ожидания удара со стороны Израиля может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Эксперт по вопросам Ближнего Востока Семён Багдасаров в беседе с ИА Регнум заявил, что решение о создании ядерного оружия в Иране давно назрело. Он отметил, что Тегеран задумался о создании ядерного оружия ещё год назад, когда военное крыло ХАМАС совершило атаку на Израиль. По его словам, возможности для создания ядерного оружия у Ирана есть.