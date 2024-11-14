Прага, 14 ноября, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Прекращение боевых действий из-за возможного перемирия между Россией и Украиной будет угрожать государствам НАТО. Об этом изданию Newsweek заявили на пражской конференции Prague Defence Summit европейские военные.

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Глава эстонского министерства обороны Ханно Певкур отметил, что в случае остановки вооружённого конфликта Россия получит в распоряжение много освободившихся военных, которых можно направить «в другие места». По его убеждению, при подобном сценарии не исключено новое наступление на Украину или «возвращение к границам с НАТО».

По мнению главы Многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток» генерал-лейтенанта бундесвера Юргена-Йоахима фон Зандрарта, после завершения украинского конфликта между Россией и западными государствами разгорится новая гибридная война. Он уверен, что альянс полностью готов к подобному развитию событий.

«Москва держит ухо востро, ведь паузой может воспользоваться и Киев, чтобы перевооружиться и позже вступить в конфликт с новыми силами», — отметил отставной бригадный генерал армии Великобритании Бен Барри.

Он не исключил подобного развития событий, если США заставят Украину согласиться на мирное урегулирование конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября президент России Владимир Путин отметил, что фактически НАТО воюет с Россией, только использует для этого украинских военнослужащих. Глава государства указал на то, что украинские специалисты не умеют самостоятельно быстро менять программное обеспечение вооружений и электронных средств подавления, а также использовать западное высокоточное оружие. Понятно, что за них это делают натовские специалисты.

Ранее российский лидер называл бредом разговоры о возможном нападении РФ на Европу и отмечал, что подобные заявления служат для оправдания гонки вооружений.

В марте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России нет и не было планов по нападению на кого бы то ни было, включая страны Североатлантического альянса. Именно Запад объявил Россию прямой угрозой. Это указано в доктринальных документах НАТО, куда входят Вашингтон, Лондон, весь Брюссель, добавила дипломат.