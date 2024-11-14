Москва, 14 ноября, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов блогера Амида Юсубова, осуждённого на 3,5 года колонии за пост про ненависть к русским. Информация об этом 14 ноября появилась в базе данных ведомства.

Кадр из соцсети

«Юсубов Амид Гахраман Оглы, 08.12.1989 года рождения, село Каратакля Гарбаданского района Республики Грузия», — указано в списках.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Юсубова к 3,5 года в исправительной колонии общего режима за публичные призывы к экстремистской деятельности и возбуждение ненависти или вражды.

В сентябре прошлого года блогер в одном из Telegram-каналов прокомментировал пост с фотографией пяти человек в военной форме с оружием в руках. Экспертиза выявила в его высказываниях признаки возбуждения вражду к русским и угрозы покорения их мусульманами.

14 ноября в перечень террористов и экстремистов также был внесён уехавший из России галерист Марат Гельман. В 2014 году он перебрался в Черногорию. В декабре 2021 года Гельман был внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Через год МВД России объявило галериста в розыск.