Тверь, 14 ноября, 2024, 18:00 — ИА Регнум. В Твери пропал бывший модератор форума «Двач» Алексей Скуфьин, прославившийся в Сети благодаря мему «скуф». Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил Telegram-канал Mash.

Кадр из видео

По его информации, 51-летний мужчина не выходит на связь с близкими уже две недели. Кроме того, ранее он жаловался на плохое самочувствие. Его разыскивают мать, супруга и 18-летний сын.

По словам матери россиянина Тамары, она уже почти три года фактически содержит сына. Он проживает с семьёй в её квартире в Твери, не имеет постоянной работы, так как его всё время увольняли. В последнее время жил на микрокредиты. После того, как мужчине позвонили украинские мошенники, он перестал выходить на контакт.

Недавно Алексей хотел запатентовать слова «скуфятино», «скуфьино», «скуфятник» и другие подобные словоформы, чтобы получать деньги за их использование другими, так как полагал, что маркетологи используют его идеи без спроса.

Алексей Скуфьин был модератором раздела о политике на «Дваче». В 2018 году он вступил в конфликт с одним из пользователей соцсети. Тогда мужчина записал для оппонента видеосообщение, в котором призвал соперника не распространять фейки на форуме и покинуть обсуждение.

Видео со Скуфьиным стало набирать популярность. После слов мужчины о том, что его не беспокоит раскрытие, пользователи обнародовали личные данные россиянина и активно высмеивали его. Спустя время Скуфьина вовсе забанили на «Дваче», а фамилия мужчины стала нарицательной. Прозвище «скуф» стало применяться в Сети к мужчинам старше 35 лет, которые выглядят неопрятно, имеют лишний вес, а свободное время тратят на компьютерные игры, просмотр телевизора и распитие пива.