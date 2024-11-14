Рим, 14 ноября, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Главным тренером итальянского футбольного клуба «Рома» в третий раз стал Клаудио Раньери. Об этом 14 ноября сообщается на сайте ФК.

Global Look Press

«Клуб желает всего наилучшего в этой захватывающей новой главе его карьеры и уверен, что он станет бесценным активом для команды и для всего клуба «Рома», — говорится в сообщении.

Пост главного тренера 73-летний Раньери будет занимать до конца сезона. Затем он перейдёт на должность советника владельца клуба по всем спортивным вопросам.

Поиск будущего тренера продолжится в течение следующих месяцев, и Раньери примет в нём участие.

Как сообщало ИА Регнум, в «Роме» в 1973 году Раньери начал свою профессиональную карьеру футболиста. Затем сменил ещё четыре клуба, играя на позиции защитника.

Раньери возглавлял «Рому» с марта 2009 по февраль 2011 года и с марта по июнь 2019 года. На протяжении своей карьеры он был тренером ещё в 20 клубах.

Последним местом его тренерской работы был итальянский ФК «Кальяри». Раньери покинул клуб в мае этого года и собирался завершить тренерскую карьеру.

Накануне, 13 ноября, Раньери заявил, что договорился о возвращении в «Рому» в качестве тренера. Он пояснил, что его позвали в непростой для римского клуба момент.

«Рома» 18 сентября объявил об увольнении главного тренера Даниэле Де Росси. На его место был назначен Иван Юрич. Менее чем через два месяца, 10 ноября, ФК объявил о его отставке. На сегодняшний день «Рома» занимает 12-е место в футбольной турнирной таблице.