Киев, 14 ноября, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Более 90% военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) на фронте составляют принудительно мобилизованные жители сёл и маленьких городов, так как там на уклонистов доносят соседи. Об этом в четверг, 14 ноября, заявил командир миномётной бригады Мирослав Борисенко каналу ТСН.

Кадр из видео

«В сельской местности ухилянтов (уклонистов) нет, поскольку им там негде спрятаться. Они преимущественно находятся в городах, таких как Киев, Одесса и Днепр», — отметил он.

По его словам, в сельской местности проще найти человека, тем более что там соседи активно сдают уклонистов в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине).

Борисенко также констатировал, что, по его наблюдениям, в начале боевых действий социальный состав военнослужащих был иным. Тогда было намного больше добровольцев именно из крупных городов.

Как передавало ИА Регнум 12 ноября, заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что на Украине планируют до конца года мобилизовать 1 млн граждан. По его данным, в ВСУ на сегодняшний день забирают людей, имеющих серьёзные заболевания, в том числе психические отклонения, инвалидов, а также тех, у кого была бронь. Также набирают людей из мест заключения.

На Украине 18 мая вступил в силу закон об ужесточении мер мобилизации. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет. Кроме того, в ряды ВСУ по новому закону призывают граждан, считавшихся ранее негодными к воинской службе.

Сотрудникам ТЦК разрешили вручать повестки в любое время суток. Кроме того, повестку могут вручить в любом месте и насильно увезти человека на медкомиссию, а затем — отправить на фронт.

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук 6 ноября заявил, что сотрудники ТЦК получили право взламывать дома и насильно забирать мужчин призывного возраста, планируются поквартирные обходы.

Глава одной из патронажных служб Украины Елена Толкачёва 10 ноября призвала мужчин добровольно отказываться от гражданства, если они не хотят попасть на фронт.