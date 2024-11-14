Москва, 14 ноября, 2024, 16:50 — ИА Регнум. В московском районе Южное Бутово неизвестные изрисовали краской памятник бывшему главе Чеченской Республики Ахмату Кадырову. Об этом 14 ноября сообщил Telegram-канал Baza.

Владимир Вяткин/РИА Новости

Вандалы испортили внешний вид памятника в ночь на 13 ноября. Утром того же дня сотрудники коммунальных служб оперативно стёрли надпись до того, как слой краски засох.

По информации канала, возможной версией произошедшего считают заказ украинских кураторов или мошенников.

Как передавало ИА Регнум, в начале октября группа неизвестных разрушила в Коминтерновском районе Воронежа аллею памяти бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Вандалы повредили и сломали несколько деревьев, высаженных на территории Московского сквера, и осквернили памятную именную табличку.

В сентябре во Владивостоке неизвестный мужчина осквернил памятник разведчику, Герою Советского Союза Рихарду Зорге. Позднее мужчину задержали в районе автовокзала во Владивостоке и доставили в отдел полиции. Правонарушителем оказался гражданин без определённого места жительства, ранее однократно судимый.