Москва, 14 ноября, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением работы видеохостинга YouTube. Об этом 14 ноября заявил генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров после встречи с главой государства в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Замедление YouTube, на мой взгляд, не очень целесообразно сегодня. На что президент сказал, что там бывают всякие пакости. Я ответил, что пакости, к сожалению, конечно, там есть, но с другой стороны — все, кому надо их читают и обходят это (замедление и блокировки. — Прим. ИА Регнум). Многие граждане, которые пользуются YouTube, там смотрят кино. Он выслушал и сказал: «Я разберусь», — рассказал Шахназаров.

Он добавил, что эта тема не имеет непосредственного отношения к его профессиональной деятельности. Тем не менее, Путин нормально отнёсся к обсуждению этой проблемы, отметил режиссёр.

Как передавало ИА Регнум, Путин провёл встречу с Шахназаровым 13 ноября. Режиссёр рассказал главе государства о модернизации «Мосфильма». Он отметил, что студия является крупнейшей в Европе и в мире никому не уступает, а в некоторых аспектах превосходит другие мировые площадки.

В июле работа YouTube в России значительно замедлилась. Это произошло из-за решения российских дата-центров прекратить работу по «серым» схемам с компанией Google, которая является владельцем видеохостинга.

В Роскомнадзоре заявили, что у ведомства есть достаточно инструментов для принятия мер в отношении YouTube и для «мотивации» компании, которая допускает многочисленные нарушения законодательства РФ, неуважение к России и её гражданам.