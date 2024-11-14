Москва, 14 ноября, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы продлил на три месяца срок ареста имущества по делу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил ТАСС со ссылкой на постановление инстанции.

Пресс-служба Мещанского суда/РИА Новости Алексей Копайгородский

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на недвижимость и банковские счета бывшего мэра Сочи, его супруги и матери, а также других лиц на общую сумму около 600 млн рублей в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере.

Действие обеспечительных мер продолжится до 15 февраля 2025 года. Вопрос о продлении срока ареста самому экс-чиновнику будет рассмотрен позднее.

Первоначально суд арестовал имущество бывшего главы города-курорта и членов его семьи 3 октября. Собственникам и иным владельцам запрещено распоряжаться им, в том числе путём совершения сделок, направленных на отчуждение имущества и обременение прав на данное имущество.

13 ноября суд отправил супругу Копайгородского Янину под домашний арест. Женщину подозревают в содействии преступлениям мужа.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября бывшего мэра задержали в Луганске, куда он перед этим добровольно уехал для участия в спецоперации, а затем доставили в Москву. Суд арестовал его по делу о растрате в особо крупном размере. Бывшего чиновника обвинили в растрате более 3 млн рублей, а также в присвоении двух земельных участков. Копайгородский в суде заявил, что хочет вернуться в зону боевых действий, и свою вину не признал.