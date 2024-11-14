Москва, 14 ноября, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Политические системы США во многом влияют на финальные решения президента США, поэтому далеко не факт, что избранному президенту США Дональду Трампу позволят действовать так, как он того захочет, заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Спекуляции на ожиданиях: чего точно не ждать от победы Трампа?».

Evan Vucci/AP/TASS Дональд Трамп

«Трамп — это лишь верхушка айсберга, часть политической системы США. Он зависим от политической системы США, от политических элит и от своих спонсоров. Принимать самостоятельные решения, вопреки воле политического истеблишмента США, он точно не может»,— заявил эксперт

Данилин отметил, что спонсоры, заинтересованные в ведении боевых действий, в гегемонии США — одинаковые, что у демократов, что у республиканцев. Специалист призвал не надо думать, что эти спонсоры позволят Трампу действовать только так, как он хочет, несмотря на возможную искренность Трампа в заявлениях о прекращении конфликтов.

«Предвыборная кампания Трампа строилась на том, что он остановит войну на Украине, на Ближнем Востоке, но внешнюю политику США, зависимую от военных авантюр, невозможно изменить за один оставшийся у президента Трампа срок»,— уточнил Данилин.

Политолог Николай Миронов заявил, что те назначения, которые сейчас проводит Трамп, всего лишь анонсы. Эксперт напомнил, что все предложения должны пройти через Конгресс, и могут за это время поменяться несколько раз, в том числе в голове самого Трампа.

«Трамп сейчас не президент. Ему ещё предстоит пройти ряд формальных процедур, прежде чем он им станет. Во-первых, выборщики должны проголосовать. Обычно они голосуют как надо, но иногда и наоборот, всякое бывает. А также действующий вице-президент и кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис должна будет утвердить результаты выборов, а она основной конкурент Трампа. Если он не проходит, то Камала становится президентом»,— пояснил Миронов.

6 ноября ИА Регнум передавало слова Трампа, который заявил сторонникам о своём намерении не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно заявлял, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа. 7 июля он также отметил, что он единственный из кандидатов в президенты США, кто может предотвратить начало третьей мировой войны.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва будет судить о новом президенте США по его поступкам, поскольку они могут расходиться с предвыборными обещаниями. Вместе с тем представитель Кремля предположил, что новая власть в США может оказаться лучше предыдущей, если будет добиваться мира.