Москва, 14 ноября, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Российский блогер Стас Васильев («Ай, как просто!») принёс публичные извинения за шутку об убийстве царевича Алексея Николаевича, озвученную в эфире канала «Соловьев Live».

Кадр из видео

В контексте попыток семейства Романовых найти способ поправить здоровье царского наследника блогер заявил, что в итоге мальчика вылечили не гадалки, а большевики «без шуток, свинцом, Карл!». В ответ на это гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников в Telegram-канале отметил, что подобное глумление вычеркнуло Васильева из числа людей.

«Всем, кого это оскорбило, хочу принести свои извинения. Это не было шуткой над убийством ребенка, это скорее было просто неудачной шуткой про большевиков и белых», — написал блогер в Telegram-канале.

Он отметил, что отсылка на популярный мем должна была выразить иронию над представителями двух противоборствующих движений. При этом Васильев впредь пообещал осторожнее выбирать выражения и отказаться от шуток на тему российской истории.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что обратится к следователям по региону с просьбой провести проверку после шуток актрисы из Петрозаводска Валерии Ломакиной о карельском языке на одном из федеральных каналов. По его словам, женщина позволила себе оскорбительные шутки, изображая карельскую речь.

В свою очередь Ломакина попыталась извиниться за своё выступление. Она пояснила, что монолог был от лица вымышленного персонажа.