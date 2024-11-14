Астрахань, 14 ноября, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Заместитель министра строительства и ЖКХ Астраханской области Рамин Агаев получил ранение при обстреле со стороны украинских войск в Луганской Народной Республике. Об этом 14 ноября сообщил представитель администрации Астраханской области.

«Заместитель министра строительства и ЖКХ региона Рамин Агаев сегодня находится в лечебном учреждении республики ЛНР», — процитировало представителя администрации «РИА Новости».

Рабочая поездка Агаева в ЛНР связана с курирование работы восстановительных бригад, прибывших в Донбасс из Астраханской области.

новость дополняется