Дзюба заявил, что при встрече с Путиным попросил бы его отменить Fan ID
Москва, 14 ноября, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Акрон» Артём Дзюба заявил, что в случае встречи с президентом РФ Владимиром Путиным попросил бы его отменить «паспорт болельщика» (Fan ID). Об этом 14 ноября сообщает Sport24.
«Понимаю, что Владимиру Владимировичу Путину не до этого, но очень хотелось бы его попросить — в случае встречи с ним — Fan ID отменить. Реально, почему на Кубок можно, а на чемпионат — нет? Сейчас не то время, чтобы какие-то ставить ограничения», — сказал Дзюба.
По его словам, хочется, чтобы все почувствовали атмосферу полного стадиона. Он отметил, что фанаты иногда ведут себя не очень хорошо, но всё равно «с ними антуражно и классно».
«Футбол — самый популярный вид спорта, поэтому хотелось бы, чтобы люди отвлеклись и получили удовольствие на полном стадионе», — добавил он.
Как сообщало ИА Регнум, закон о допуске на футбольные матчи только по Fan ID вступил в силу с 1 июля 2022 года. В марте 2023-го глава комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищёв признал, что количество болельщиков на стадионах не отвечает ожиданиям и такая ситуация тревожит как клубы, так и Российский футбольный союз (РФС). При этом он подчеркнул, что винить во всём Fan ID нельзя.
Тогда же президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев констатировал низкую посещаемость стадионов и пообещал поработать над решением проблемы. Он отметил, что полупустые трибуны бьют по имиджу лиги, но надо делать всё, чтобы изменить положение. 12 ноября 2024 года он вновь поднял эту проблему и заявил, что посещаемость матчей стала главным разочарованием первого круга РПЛ.
Путин в марте 2023 года дал поручение сделать проще использование системы идентификации футбольных болельщиков и в первую очередь упростить доступ на матчи детям, инвалидам и пенсионерам.
В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее оформление Fan ID для детей младше 14 лет, инвалидов всех групп, а также пенсионеров, независимо от вида пенсии.