Москва, 14 ноября, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Акрон» Артём Дзюба заявил, что в случае встречи с президентом РФ Владимиром Путиным попросил бы его отменить «паспорт болельщика» (Fan ID). Об этом 14 ноября сообщает Sport24.

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«Понимаю, что Владимиру Владимировичу Путину не до этого, но очень хотелось бы его попросить — в случае встречи с ним — Fan ID отменить. Реально, почему на Кубок можно, а на чемпионат — нет? Сейчас не то время, чтобы какие-то ставить ограничения», — сказал Дзюба.

По его словам, хочется, чтобы все почувствовали атмосферу полного стадиона. Он отметил, что фанаты иногда ведут себя не очень хорошо, но всё равно «с ними антуражно и классно».

«Футбол — самый популярный вид спорта, поэтому хотелось бы, чтобы люди отвлеклись и получили удовольствие на полном стадионе», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, закон о допуске на футбольные матчи только по Fan ID вступил в силу с 1 июля 2022 года. В марте 2023-го глава комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищёв признал, что количество болельщиков на стадионах не отвечает ожиданиям и такая ситуация тревожит как клубы, так и Российский футбольный союз (РФС). При этом он подчеркнул, что винить во всём Fan ID нельзя.

Тогда же президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев констатировал низкую посещаемость стадионов и пообещал поработать над решением проблемы. Он отметил, что полупустые трибуны бьют по имиджу лиги, но надо делать всё, чтобы изменить положение. 12 ноября 2024 года он вновь поднял эту проблему и заявил, что посещаемость матчей стала главным разочарованием первого круга РПЛ.

Путин в марте 2023 года дал поручение сделать проще использование системы идентификации футбольных болельщиков и в первую очередь упростить доступ на матчи детям, инвалидам и пенсионерам.

В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее оформление Fan ID для детей младше 14 лет, инвалидов всех групп, а также пенсионеров, независимо от вида пенсии.