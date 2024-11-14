Москва, 14 ноября, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Народный артист России, телеведущий Юрий Николаев, ранее госпитализированный в Москве, 14 ноября сообщил, что его выписали из больницы. Он рассказал, что у него диагностировали воспаление лёгких.

Aleksey Ivanov / TV Zvezda / Globallookpress.com

Николаев также в очередной раз опроверг сообщения, будто он заразился коронавирусом.

«Первая информация была <…> что меня забрали в реанимацию. Это всё неправда. Никакого ковида. А то, что воспаление лёгких, да, это так», — добавил артист в беседе с ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, о госпитализации Николаева стало известно 11 ноября. По данным Telegram-канала, его положили в больницу с высокой температурой после обморока.

На следующий день 75-летний артист рассказал, что у него тяжёлая болезнь, но он отлично себя чувствует.

Юрий Николаев известен как ведущий телепередач «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «В наше время» и «Честное слово с Юрием Николаевым». Звание народного артиста РФ он получил в 1998 году, кроме того, был награждён орденами Дружбы и Почёта. Он также отмечен благодарностью и почетной грамотой президента России.