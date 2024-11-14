Юрия Николаева выписали из больницы, куда он попал с воспалением лёгких
Москва, 14 ноября, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Народный артист России, телеведущий Юрий Николаев, ранее госпитализированный в Москве, 14 ноября сообщил, что его выписали из больницы. Он рассказал, что у него диагностировали воспаление лёгких.
Николаев также в очередной раз опроверг сообщения, будто он заразился коронавирусом.
«Первая информация была <…> что меня забрали в реанимацию. Это всё неправда. Никакого ковида. А то, что воспаление лёгких, да, это так», — добавил артист в беседе с ТАСС.
Как передавало ИА Регнум, о госпитализации Николаева стало известно 11 ноября. По данным Telegram-канала, его положили в больницу с высокой температурой после обморока.
На следующий день 75-летний артист рассказал, что у него тяжёлая болезнь, но он отлично себя чувствует.
Юрий Николаев известен как ведущий телепередач «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «В наше время» и «Честное слово с Юрием Николаевым». Звание народного артиста РФ он получил в 1998 году, кроме того, был награждён орденами Дружбы и Почёта. Он также отмечен благодарностью и почетной грамотой президента России.