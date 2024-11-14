Абу-Даби, 14 ноября, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Генконсульство РФ в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) 14 ноября рекомендовало россиянам не соглашаться на просьбы перевезти через границу дубайский шоколад.

Global Look Press

«Призываем вас не брать от незнакомых людей посылки в аэропортах ОАЭ на вылете в Россию с просьбой «передать гостинец детям-сиротам» в виде 10 коробок с дубайским шоколадом», — сказано в заявлении, размещённом в официальном Telegram-канале миссии.

Дипломаты отметили, что это продиктовано мерами предосторожности. Так, по их словам, внутри данных коробок могут оказаться не сладости, а «киндер-сюрпризы для таможни».

Также в консульстве напомнили, что перевоз через границу телефонов, шоколада и бытовой техники в оптовых масштабах не считается параллельным импортом.

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сообщила о задержании членов преступной группы, пытавшихся провезти транзитом через территорию России в страны Евросоюза более тонны латиноамериканского кокаина. Стоимость партии запрещённого вещества на чёрном рынке превышает 3,5 млрд рублей.