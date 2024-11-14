Ярославль, 14 ноября, 2024, 16:02 — ИА Регнум. В Ярославской области многодетный отец на протяжении 11 лет насиловал троих дочерей, одна из которых приёмная. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил канал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Belkin Alexey/Global Look Press

По его данным, мужчина домогался дочерей с 2011 по 2022 годы. Приставания начались с поцелуев, через несколько лет мужчина начал принуждать детей к интимному контакту. Насильник терял интерес к жертве, когда ей исполнялось 17-18 лет, и переходил к младшим.

Как минимум одну из дочерей педофил изнасиловал более 40 раз.

Пока неизвестно, была ли в курсе происходящего между отцом и детьми их мать. Семья ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов. По информации издания «Газета.Ru», по факту случившегося возбуждено уже четыре уголовных дела.

На данный момент подозреваемый находится в СИЗО.

Как сообщало ИА Регнум 12 ноября, в Колпино задержали бывшего замглавы детского дома, подозреваемого в изнасиловании двух воспитанников интерната, один из которых инвалид. 57-летний мужчина, пользуясь служебным положением, совратил мальчиков, угрожая поместить их в психлечебницу.

8 августа в Москве возбудили уголовное дело против мигранта-педофила. Следователи выяснили, что в феврале прошлого года мужчина начал переписываться в одной из соцсетей с 12-летней девочкой и убедил ребёнка отправить ему фото и видео интимного характера.