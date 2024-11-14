Москва, 14 ноября, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Курьер Огабек, который на электровелосипеде сбил москвичку с младенцем в коляске, нарушил сразу несколько правил ПДД. Мужчина заехал на тротуар и не сбросил скорость, хотя прекрасно видел женщину с коляской. После столкновения трёхмесячного ребёнка экстренно госпитализировали с тяжелыми травмами в больницу. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

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«Следствие установило, что 22-летний уроженец Узбекистана Огабек Г., который работает в Москве курьером, управляя электровелосипедом проявил преступное легкомыслие к дорожной обстановке. Мужчина выехал на тротуар, не выбрал безопасную скорость своего транспортного средства и своевременно не принял возможные меры к снижению скорости или остановки транспортного средства. При этом он имел объективную возможность заранее увидеть 38-летнюю потерпевшую, которая шла по тротуару с коляской», — отметил источник ИА Регнум.

Прокуратура города Москвы

По данным источника, Огабек видел, что на его пути женщина с коляской, но скорость сбрасывать не стал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 268 УК РФ — «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Санкции этой статьи предполагают наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Сейчас Огабек находится в статусе обвиняемого под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 13 ноября на улице Молдагуловой в Москве 22-летний курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем. Ход расследования происшествия взяла на контроль прокуратура Восточного административного округа Москвы.