Нижние Серги, Свердловская область, 14 ноября, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело после публикаций ИА Регнум об инциденте в одной из школ города Нижние Серги Свердловской области, где школьник ногой в грудь ударил одноклассницу ради съёмки видео для соцсетей. При этом руководство школы не увидело причин отстранять или исключать мальчика.

Кадр из видео

Директора школы Марина Тараева заявила, что подростка не будут исключать из школы из-за отсутствия оснований. ИА Регнум также выяснило, что Гаяз (имя изменено) уже поднимал руку на Машу (имя изменено), оскорблял, унижал и даже плевался в неё.

«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка по ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Следователям поручено возбудить уголовное дело, расследование которого поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября в одной из общеобразовательных школ города Нижние Серги 15-летний Гаяз Т. с разбега ударил ногой в грудь ученицу, которая стояла около окна в школьном коридоре. Действо снимали на видео товарищи подростка. По факту случившегося следователи начали проверку, возбудив уголовное дело по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).

14 ноября в беседе с ИА Регнум исполняющий обязанности министра образования и молодёжной политики региона Светлана Тренихина рассказала, что в отношении Тараевой однозначно будет проведена проверка. По её результатам может быть принято решение об увольнении. Гаяза за содеянное могут отчислить из образовательного учреждения. По словам Тренихиной, подросток ударил девочку из хулиганских побуждений. Он признался на допросе у следователей, что сделал это ради «эпичного», по его словам, видео.