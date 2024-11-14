Вашингтон, 14 ноября, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Американский юрист и экс-кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший осудил пристрастие избранного президента США Дональда Трампа к фастфуду. Об этом политик заявил на шоу блогера Джо Полиша.

Allison Robbert — Pool via CNP/Global Look Press

«То, что он ест, на самом деле отвратительно. Еда во время предвыборной кампании всегда отвратительна, но еда, которую подают в этом самолёте [Трампа], просто ядовита. У вас нет выбора, вам либо дают KFC, либо «Биг Мак». Это если вам повезёт, а остальное я считаю несъедобным», — сказал Кеннеди в интервью, опубликованном 12 ноября.

Он считает, что в свои 78 лет Трамп рискует, так как пьёт диетическую колу и питается в McDonald’s. Тем не менее 70-летний Кеннеди признался, что завидует энергии и здоровью избранного президента, которые тот продемонстрировал во время президентской кампании.

Политик отметил, что во всех вопросах, кроме диеты, остаётся убеждённым сторонником Трампа.

Роберт Кеннеди — младший приходится племянником 35-му президенту США Джону Фицджеральду Кеннеди, убитому в Далласе в 1963 году. Ранее он участвовал в президентской гонке США как независимый кандидат, но снялся в пользу Дональда Трампа. Избранный президент может предложить ему пост министра здравоохранения и социальных служб.

Как ранее передавало ИА Регнум, 20 октября Трамп попробовал себя в роли сотрудника McDonald’s. В Фистервиле республиканец посетил один из ресторанов, приготовил несколько порций картофеля фри, выдал посетителям несколько заказов и пообщался с избирателями.

Ранее журналисты телеканала CNN предположили, что Трамп посещением ресторана McDonald’s хочет перебить обсуждение биографической детали кандидата от демократов Камалы Харрис, заявившей, что она в молодости работала помощником повара в ресторане быстрого питания. По словам Трампа, никаких достоверных данных, свидетельствующих об этом, не существует.