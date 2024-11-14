Москва, 14 ноября, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Табачная зависимость — не просто вредная привычка, а полноценное заболевание, бороться с которым достаточно сложно. Для решения этой проблемы необходимо обратить внимание на инструменты модификации этого риска, а также внедрение риск-ориентированного регулирования для новых продуктов, высказали мнение ведущие врачи и эксперты в ходе дискуссии в преддверии Всемирного дня отказа от табакокурения.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«На сегодняшний день хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) стали ведущей причиной смерти не только в России, но и во всем мире», — отметил директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков (АМСМР) Александр Розанов. По его словам, ежегодно они уносят миллионы жизней, а с ними — и социально-экономический потенциал страны. «По оценкам, ущерб от них исчисляется триллионами рублей, — подчеркнул он. — И причиной развития таких тяжелых заболеваний чаще всего становится нездоровый образ жизни, который зачастую ведут наши сограждане».

Эксперты АМСМР разработали 10 простых и понятных и, что не маловажно, выполнимых правил для поддержания здоровья. Среди них — рациональное питание, контроль веса, питьевой режим, физическая активность, здоровый сон, отказ от курения, управление стрессом и контроль артериального давления, холестерина, глюкозы крови. «Эти правила наилучшим образом работают в комплексе, — заметил доцент кафедры внутренних болезней Сеченовского университета, член АМСМР Владимир Бекетов. — Особенно важен отказ от табакокурения, как одного из наиболее агрессивных факторов риска».

Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней N2 Института клинической медицины Пироговского университета, д. м. н., кардиолог Елена Резник также обратила внимание на риски, связанные с курением, для сердечно-сосудистой системы. «Курение ассоциируется с удвоенным риском ИБС, ишемического инсульта и увеличивает риск заболеваний периферических артерий в три-шесть раз. Это колоссальные цифры, — отмечает она. — К сожалению, даже после перенесенного инфаркта многие пациенты не отказываются от этой привычки — до 80% пациентов продолжают курить, осознавая все последствия».

Курение также негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии. «Оно часто используется для снятия напряжения и стресса, что, однако, только усиливает зависимость, — отмечает заведующий кафедрой психиатрии РУДН Владимир Медведев. — В свою очередь, постепенный отказ от курения значительно снижает психоэмоциональный стресс, вызванный зависимостью. Именно поэтому курящим важно оказывать не только медицинскую, но и психологическую и психотерапевтическую помощь».

Несмотря на активную борьбу с курением, Россия остается одной из самых курящих стран мира. «Мы входим в антирейтинг мировых государств с наибольшим количеством выкуриваемых сигарет на человека», — заметил советник зампреда Мосгордумы Георгий Бурков. По его словам, антитабачные законодательные инициативы последних лет действительно внесли огромный вклад в сокращение числа курящих и сохранение и укрепление здоровья россиян, однако текущая ситуация с ХНИЗ в стране требует новых, риск-ориентированных мер по отношению к поведенческим факторам риска.

«На протяжении последних пяти лет треть населения страны продолжает курить, несмотря на введенные государством прогрессивные меры, — отмечает сопредседатель экспертного совета ГД по рынку никотинсодержащей продукции, профессор, д. э. н. Сергей Катасонов. — Сегодня мы понимаем, что одними запретами проблему табакокурения и распространенности ХНИЗ не решить. Важен именно комплексный подход, где запретительная политика дополняется модификацией рисков с учетом потенциала продукции с пониженным вредом для помощи взрослым заядлым курильщикам, которые не могут бросить здесь и сейчас».

Эксперты уверены, что в борьбе за здоровье нации риск-ориентированное регулирование имеет определяющее значение. По их мнению, с одной стороны, необходимо жестко контролировать и регулировать рынок табачных изделий, не допуская распространения любой никотинсодержащей продукции среди несовершеннолетних. С другой стороны, необходимо информировать взрослых заядлых курильщиков о научно обоснованных возможностях, позволяющих снизить вредное воздействие на здоровье. «Именно такие меры позволят создать общество, в котором ЗОЖ станет нормой, а курение — скорее исключением из правил», — заключил Александр Розанов.