Минск, 14 ноября, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пока женщина не может быть главой государства, поскольку это тяжелейшая работа.

Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

«У президента США не те полномочия, что у российского или белорусского президента. Тут надо вникать во всё… Это тяжелейшая работа. Не надо грузить так женщину. У нас не церемониальная эта должность», — приводит его слова БелТА.

Лукашенко добавил, что со временем в Белоруссии может быть «подойдут к такому стилю», но пока он другой. По его словам, «женщина ещё и женщиной должна быть», нельзя обременять её такими полномочиями и обязанностями.

Как сообщало ИА Регнум, нижняя палата парламента Белоруссии — палата представителей — назначила выборы президента на 26 января 2025 года.

В белорусский ЦИК 26 октября были представлены документы о регистрации инициативной группы граждан, выдвигающих Лукашенко кандидатом в президенты.

1 ноября ЦИК зарегистрировал инициативные группы Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, начальника главного управления идеологической работы и по делам молодёжи Минского горисполкома Ольги Чемодановой и председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка. Документы подали ещё пять претендентов.

Позднее Чемоданова и председатель «Белорусского союза офицеров» Сергей Бобриков сняли свои кандидатуры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва будет следить за ходом избирательной кампании в Белоруссии. По его словам, хотя Россия и поддерживает кандидатуру Лукашенко, главное — это выбор братского белорусского народа.