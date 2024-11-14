Курск, 14 ноября, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Уволенная глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярёва во время встречи с местными жителями похвасталась медалью, выданной ей «За укрепление боевого содружества», после чего женщина сразу была освистана. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил Telegram-канал Mash.

Кадр из соцсети

По данным канала, присутствующие на встречи люди начали задавать Дегтярёвой вопросы о том, почему эвакуация организована так плохо и как им спасать своих близких

«Начнём, конечно же, с медали, которую дали не только мне, а дали всем главам приграничных районов», — начала свою речь чиновница.

Эта реплика вызвала резко негативную реакцию присутствующих в зале курян. Люди начали громко выражать возмущение и освистывать женщину, так как не получили ответа на вопрос, как им эвакуироваться в опасной ситуации.

Об увольнении Дегтярёвой стало известно 14 ноября. Решение было принято на встрече руководства области с жителями приграничья. Причиной отставки стала плохо организованная эвакуация людей.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября в отставку отправили главу Суджанского района Курской области Александра Богачёва. По словам местных жителей, это произошло из-за молчания чиновника и нежелания идти на контакт с людьми. Сам чиновник заявил, что не знает, почему было принято такое решение.

11 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов констатировал, что на восстановление региона после вторжения подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) потребуется свыше 700 млрд рублей.