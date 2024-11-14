Симферополь, 14 ноября, 2024, 14:41 — ИА Регнум. На восстановление обрушившегося в Крыму моста через железнодорожные пути на автодороге Джанкой — Маслово выделено порядка 180 млн рублей, заявил 14 ноября глава региона Сергей Аксёнов.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«В рамках ремонта [планируется выделить] 180 млн [рублей]», — заявил Аксёнов на видео, опубликовнном в Telegram-канале.

Мост полностью будет восстановлен в 2025 году.

Как передавало ИА Регнум, обрушение моста на автодороге Джанкой — Маслово произошло 13 ноября. В момент ЧП на мосту находились легковая машина и грузовик. В результате пострадали оба водителя: одного госпитализировали в тяжёлом состоянии, второй отказался лечь в больницу.

Как заявил начальник пожарно-спасательного отряда МЧС управления МЧС по Крыму Сергей Сорокин, въехавшая на мост фура везла слишком тяжёлый груз. Масса груза составляла 30 тонн, тогда как по мосту было разрешено перевозить не более 18 тонн.