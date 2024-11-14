Москва, 14 ноября, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Суд приговорил жительницу Москвы Анастасию Бережинскую к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии и оправдании терроризма в соцсетях. Заседание второго Западного окружного военного суда состоялось 14 ноября.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Путём частичного сложения наказаний окончательно назначить Бережинской наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии общего режима», — заявил судья.

Москвичке по решению суда также запрещена деятельность по администрированию сайтов в течение трёх лет.

Суд установил, что Бережинская размещала в соцсети «ВКонтакте» информацию, дискредитирующую деятельность ВС РФ. Такой характер носили как публикации, так и комментарии.

Гособвинение просило назначить Бережинской наказание в виде 10 лет колонии.

До вынесения приговора москвичка, у которой есть двое несовершеннолетних детей, находилась под подпиской о невыезде. В суд она приехала самостоятельно. После оглашения приговора её заключили под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября Тушинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор педиатру Надежде Буяновой по делу о фейках о российской армии. Её приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы.

Уголовное дело против Буяновой возбудили в феврале. В 2023 году на неё поступила в полицию жалоба от вдовы участника СВО. Женщина рассказала, что в ходе осмотра её сына педиатр заявила, что погибший отец мальчика был «законной целью» для ВСУ.

Буянову уволили с работы. Суд назначил ей меру пресечения в виде запрета определённых действий. В середине октября женщина пыталась покинуть страну и была задержана на границе.