Москва, 14 ноября, 2024, 14:32 — ИА Регнум. На зарубежные визиты президента РФ Владимира Путина могут повлиять возможные проблемы с дозаправкой самолёта главы государства в других странах из-за антироссийских санкций. Об этом 14 ноября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«В случае возникновения вопросов, конечно, это может становиться причиной для осуществления контактов на ином уровне», — отметил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что визиты российского президента тщательно прорабатывают, чтобы получить все необходимые гарантии.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД РФ Сергей Лавров 14 ноября рассказал, что в последние годы из-за санкций возникают проблемы с заправкой самолёта специального лётного отряда «Россия». В качестве примера министр привёл случай его визита в ЮАР на саммит БРИКС в Йоханнесбурге. Там были сложности с тем, чтобы приобрести топливо для возвращения обратно.

Лавров сообщил, что в ЮАР почти все компании, которые заправляют самолёты топливом, не принадлежат стране. Схожая ситуация произошла в Бразилии. Министр подчеркнул, что пока в ряде стран боятся попасть под вторичные санкции, но там нарастает обида за свой суверенитет.