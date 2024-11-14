Вашингтон, 14 ноября, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп тепло отзывается о президенте России Владимире Путине, потому что намерен заключить с ним сделку по урегулированию украинского конфликта. Об этом 14 ноября сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на бывшего спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера.

White House/Global Look Press

«По словам Волкера, теплые слова избранного президента в адрес Путина скрывали более меркантильную тактику ведения переговоров с мировыми лидерами», — сказано в материале.

Волкер также напомнил, что Трамп и во время своего первого президентского срока старался поддерживать с российским лидером хорошие отношения, однако предпринял ряд антироссийских шагов — например, начал поставки оружия Украине.

Как передавало ИА Регнум, победа Трампа на президентских выборах в США, по мнению аналитиков, может привести к прекращению финансирования Украины. Американские СМИ также предположили, что Трамп переложит на ЕС расходы на военную поддержку киевского режима. Президент Финляндии Александр Стубб отмечал, что Трамп «очень серьёзно» настроен добиться быстрого урегулирования конфликта.

7 ноября The Wall Street Journal сообщила, что команда Трампа разрабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине, который предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости, а также неприсоединение Украины к НАТО по меньшей мере в ближайшие 20 лет.

10 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Трамп выгодно отличается от действующей американской администрации, поскольку говорит о мире, а не о желании нанести стратегическое поражение России. По словам Пескова, сигналы, исходящие от Трампа, можно расценивать позитивно. В то же время пока что никаких запросов о проведении переговоров от команды избранного президента США не поступало.