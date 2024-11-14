Москва, 14 ноября, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл встречу с руководителем фракции ЛДПР в Госдуме Леонидом Слуцким. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба Кремля.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Парламентарий также рассказал российскому лидеру о программе «Честный план ЛДПР», затрагивающей, в частности, вопросы трудовой миграции и ценников на продуктах питания.

«Мы выступили с инициативой запретить неквалифицированным мигрантам привозить семьи, чтобы не было источника социальной напряжённости, очередей в поликлиники, сложного поведения детей мигрантов в школах», — отметил Слуцкий.

По его словам, инициативу поддержали представители других партий. Политик выразил мнение, что для изменения ситуации необходимо внедрять больше наукоемких и роботизированных производств, не требующих привлечения иностранных неквалифицированных мигрантов.

Касательно решения вопроса с законом о честной цене партия находится в постоянном контакте с правительством, добавил парламентарий. Он также представил инициативы партии, касающиеся демографии и спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, на текущей неделе началась серия встреч российского лидера с руководителями фракций политических партий в Госдуме. Кроме того, глава государства продолжит встречи с руководителями российских регионов.

12 ноября Путин провёл беседу с руководителем фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым. Парламентарий коснулся темы депутатского контроля за ремонтом школ. По его словам, с 2022 года велось наблюдение за ходом работ на 4300 объектах. Участие депутатов позволило избежать превращения в долгострои, так как ответственный человек каждый месяц приезжал в школу и вместе с родителями, педагогами и учениками осматривал заведение.