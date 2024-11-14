Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 14 ноября, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Названы победители всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Среди бензинов лауреатом и дипломантом стали АИ-95 и АИ-92 производства Комсомольского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти»).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Бензины «Роснефти» победили в конкурсе «100 лучших товаров России»

Конкурсная комиссия исследовала не только образцы продукции Комсомольского НПЗ, но и оценивала систему менеджмента качества, технологию производства, конкурентоспособность продукции, и многое другое. По мнению экспертов, всесторонний, системный подход позволяет точнее качество товаров.

Бензины, которые выпускает предприятие, полностью соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза и содержат минимальное количество бензола и серы, что сокращает уровень загрязняющих веществ в выхлопных газах транспорта и позволяет снизить его влияние на окружающую среду.

Добиться такого качества топлива помогла модернизация НПЗ. Она позволила увеличить глубину переработки сырья и освоить выпуск новых видов нефтепродуктов, в том числе таких как бензины и дизтопливо высшего экологического класса К5, малосернистое судовое топливо и других.