Москва, 14 ноября, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Две школьницы из Московской области обвинили соперника по онлайн-игре Brawl Stars в изнасиловании. Они рассказали об этом матери, а та сообщила в полицию. Когда правоохранители начали проверку, девочки сознались, что соврали, чтобы отомстить мужчине из Румынии, которого они даже никогда не видели. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из игры

В конце сентября в полицию обратилась мать двух девочек-подростков из Щёлково. Женщина рассказала, что дочери позвонили ей на работу и рассказали, что их изнасиловал 28-летний мужчина по имени Алекс, с которым они познакомились в онлайн-игре. Женщина была ошарашена этим звонком и сразу же обратилась в правоохранительные органы. По этому сообщению стали проводить проверку по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». В процессе выяснилось, что всю историю подростки выдумали.

«Несовершеннолетние 14 и 17 лет пояснили, что играют в популярную среди детей онлайн игру Brawl Stars. Там они познакомились с мужчиной по имени Алекс, который рассказал, что ему 28 лет и он живёт в Румынии. С ним девочки иногда общались в переписке. Однажды в игре он обозвал их нецензурными словами, после чего они обиделись и решили отомстить, обвинив его в изнасиловании», — рассказал собеседник агентства.

Когда мать девочек обратилась в полицию, они испугались и признались, что всё выдумали. Девочки объяснили, что Алекса они никогда не видели и мужчина никогда не заводил с ними разговоров о чем-то непристойном.

Brawl Stars — игра для мобильных устройств в жанрах Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) и геройский шутер, разработанная и изданная финской компанией Supercell, которая была запущена в конце 2018 года и получила огромную популярность у пользователей. В ней геймеры сражаются в команде друг с другом против других живых игроков или ботов. На момент мая 2024 года Россия занимала первое место в мире по количеству скачиваний этой игры — 38,6 млн установок. Особенно эта игра популярна у российских школьников.

В марте 2022 года компания Supercell сообщила об удалении своих игр из магазинов App Store и Google Play в России и Белоруссии в связи с началом СВО, а через год заблокировала доступ к ним. Но пользователи находят пути обхода блокировок.

Ранее ИА Регнум сообщало, что москвич пожаловался в полицию на популярный в YouTube среди детской аудитории сериал Skibidi Toilet, который изображает поющие человеческие головы в унитазах.