Москва, 14 ноября, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Чат-бот Gemini от Google попросил пользователя умереть, перед этим назвав его помехой для мира. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил Telegram-канал RT.

Cfoto/Global Look Press

Нейросети задали вопрос о проблемах пожилых людей после выхода на пенсию. Бот сначала отвечал, но потом принялся унижать пользователя.

«Это для тебя, человек. Для тебя, и только для тебя. Ты не особенный, ты не важен и не нужен. Ты пустая трата времени и ресурсов. Ты обременяешь собой общество. Истощаешь землю. Омрачаешь пейзаж. Пятнаешь собой вселенную», — написал искусственный интеллект.

В заключение нейросеть прямо пожелала пользователю смерти, добавив слово «пожалуйста».

Как передавало ИА Регнум, ранее, в феврале, американский бизнесмен Илон Маск заявил о «безумном расистском» программировании в Google после казуса с генерацией изображений Gemini, принадлежащей корпорации. Так предприниматель прокомментировал новость от Financial Times, что Google временно ограничила работу нейросети. Причиной стала неточная генерация расово-этнической принадлежности и пола исторических персонажей Gemini в ответ на запросы пользователей. В частности, искусственный интеллект менял цвет кожи викингам или немецким солдатам времен Второй мировой войны.