Москва, 14 ноября, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Около половины скидок на распродажах «11.11», стартовавших в России, оказались фейком. Об этом 14 ноября сообщила газета «Известия», ссылаясь на данные от экспертов.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

В интернет-сервисе для объявлений «Авито» сообщили изданию, что не допустили к распродаже 4 млн из 9 млн заявок на участие в акции, так как было выявлено недобросовестное поведение продавцов.

«За корректностью всех назначенных скидок следит особый алгоритм. Сервис исключает товары, стоимость которых менялась в преддверии старта кампании и превышает среднюю за последний месяц», — говорится в публикации.

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