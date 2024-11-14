Палермо, Италия, 14 ноября, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Из-за мощных дождей на Сицилии началось наводнение. Информация об этом следует с итальянского сайта метеоданных Ilmeteo.

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«В среду, 13-го числа, наводнение обрушилось на восточное побережье Сицилии, вызвав серьёзные разрушения в муниципалитетах Джарре и Рипосто. Интенсивные осадки, которых в некоторых местах выпало до 500 мм, шли с полуночи и вызвали быстрый подъём уровня воды, затопившей улицы и дома», — сказано в отчётах.

Как передавало ИА Регнум, 29 октября шторм, получивший название «Дана», обрушился на Испанию. Мощные ливни накрыли большую часть страны и вызвали наводнение, в наибольшей степени затронувшее Валенсийское сообщество, Кастилию-Ла-Манчу и Андалусию. В Валенсии был объявлен максимальный, красный уровень опасности. Национальная метеорологическая служба Испании назвала уровень осадков «чрезвычайным».

Властями был объявлен трёхдневный официальный траур в связи с гибелью людей. На данный момент известно о 222 жертвах катаклизма. Россия выразила соболезнования испанскому народу, который пострадал от масштабного бедствия.