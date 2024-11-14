Екатеринбург, 14 ноября, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Министерство образования Свердловской области инициирует проверку в отношении школьного директора Марины Тараевой, заступившейся за подростка, который ради хайпового ролика с разбегу ногой ударил девочку. По её результатам может быть принято решение об увольнении. Об этом в четверг, 14 ноября, в беседе с ИА Регнум заявила исполняющий обязанности министра образования и молодёжной политики региона Светлана Тренихина.

Кадр из видео

«В отношении директора школы однозначно будет проведена проверка. Относительно увольнения, я сейчас должна всё посмотреть сама, в том числе результаты работы комиссии. Каждый на таких постах должен понимать для себя меру ответственности», — отметила чиновник.

По её словам, предотвратить подобные ситуации, к сожалению, не всегда возможно, но реагировать на них необходимо в рамках, установленных законодательством страны.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября в одной из общеобразовательных школ города Нижние Серги 15-летний Гаяз Т. (имя изменено) с разбега ударил ногой в грудь ученицу, которая стояла около окна в школьном коридоре. Действо снимали на видео товарищи подростка. По факту случившегося следователи начали проверку, возбудив уголовное дело по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).

На следующий день Тараева заявила, что подростка не будут исключать из школы из-за отсутствия оснований. Она добавила, что в администрации учебного заведения планируют дождаться результатов проверки.

14 ноября в беседе с ИА Регнум Тренихина также рассказала, что Гаяза за содеянное могут отчислить из образовательного учреждения. По её словам, парень ударил девочку из хулиганских побуждений, а не мстил за прошлые обиды, как он это пытался объяснить в первый день общественного резонанса. Он признался на допросе у следователей, что сделал это ради «эпичного», по его словам, видео.