Киев, 14 ноября, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский за время нахождения у власти украл больше всех украинских президентов. Об этом 14 ноября заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

Dirk Waem/Global Look Press

По его информации, только в Одесской области для Зеленского собирают $10–15 млн каждый месяц. Территориальные центры комплектования (аналог военкоматов) передают ему от $2 млрд до $4 млрд в год.

«Это человек, который смог украсть больше всех президентов, которые до этого воровали на Украине. Но его деньги, конечно же, кровавее всех. Он в этом вопросе перещеголял всех», — процитировали Дмитрука в Telegram-канале RT.

Как передавало ИА Регнум, в октябре бывший президент Украины Пётр Порошенко обвинил правительство в работе на коррупционеров вопреки интересам безопасности страны. Он также заявил, что украинская армия не является приоритетом для властей.

11 ноября украинская журналистка Диана Панченко призвала провести ауди в стране, так как большое количество поступающих с Запада средств разворовывается. По её информации, украинские благотворительные организации присваивают до 50% помощи, поступающей из-за рубежа.