Москва, 14 ноября, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Российские бойцы, выдавливающие формирования Вооружённых сил Украины (ВСУ) из приграничных районов Курской области, уничтожили танк Challenger 2 британского производства. Об этом 14 ноября сообщил Telegram-канал «Два майора».

UK Ministry of Defence/Global Look Press

«О сосредоточении усилий противника говорит уничтожение морпехами нашей 155-й бригады тяжёлого английского танка Challenger 2, довольно-таки редкого и сложного в эксплуатации танка», — говорится в публикации.

По информации журналистов, подразделения ВС России ведут бои за село Плёхово и деревню Новая Сорочина в Суджанском районе.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября расчёт российского оперативно-тактического комплекса «Искандер» нанёс удар по колонне Вооружённых сил Украины (ВСУ), следовавшей из Сумской в Курскую область. Были уничтожены более 50 бойцов противника, а также бронетранспортёры, бронированные машины и грузовики.

По данным на 14 ноября, общие потери украинских войск на курском направлении с начала вторжения в регион превысили 32 тыс. военных. В течение суток российские бойцы уничтожили более 450 военных, два танка, 38 единиц различной бронетехники, пять артиллерийских орудий, зенитный ракетный комплекс и 49 автомобилей.