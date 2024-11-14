* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 14 ноября, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Рэпера Noize MC (признан в РФ физлицом — иностранным агентом, настоящее имя — Иван Алексеев), оштрафовали за дискредитацию российской армии. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Алексей Филиппов/РИА Новости Noize MC (Иван Алексеев)

«Алексеев Иван Александрович (Noize MC) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Алексеев покинул Россию после начала спецоперации на Украине и переехал в Литву, а 18 ноября 2022 года Минюст России внес его в список иноагентов.

В июне 2023 года Кузьминский суд Москвы оштрафовал исполнителя за нарушение правил деятельности иноагента, признав его виновным в производстве и распространении материалов без указания, что они созданы иноагентом. В ноябре суд оштрафовал Алексеева за непредоставление в уполномоченный орган сведений, которые предусмотрены законодательством об иностранных агентах.

Позднее в правоохранительных органах сообщили, что в отношении Noize MC, неоднократно привлекаемого к административной ответственности, могут возбудить уголовное дело за несоблюдение закона об иноагентах. В этом случае музыканту грозит наказание от штрафа в размере от 300 тыс. рублей до лишения свободы сроком до двух лет.

В 2023 году рэпер, активно поддерживающий Украину, в своих соцсетях опубликовал стихотворение, посвящённое регулярным ударам украинских войск по мирному населению Белгородской области. В нём сам некогда житель региона Noize MC оправдал такие действия.