Екатеринбург, 14 ноября, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Подростка, который с разбега ударил ногой в грудь одноклассницу ради лайков и хайпа, отчислят из школы. Об этом в четверг, 14 ноября, в беседе с ИА Регнум заявила исполняющий обязанности министра образования и молодежной политики Свердловской области Светлана Трехина.

Кадр из видео

В разговоре с журналистами Трехина заявила, что удивлена бездействием администрации школы и собирается в ближайшее время лично посетить учебное заведение, провести проверку и поставить вопрос об отчислении 15-летнего Гаяза Т. (имя изменено).

«Я как бывший директор образовательной организации могу сказать, что никакие мотивы не могут лежать в основе проявления жестокости, тем более хулиганские. Буду отрабатывать, видимо, на месте и в ручном режиме. Планирую в ближайшее время посетить школу. Есть собственное положение и порядок о мерах дисциплинарного воздействия внутри образовательной организации — вот это и посмотрим, будем инициировать отчисление. Ну и, конечно, все заключения и вес юридический этому событию, безусловно, дадут правоохранители», — подчеркнула Светлана Юрьевна.

И. о. министра образования также заявила, что Гаяз ударил девочку из хулиганских побуждений, а не мстил за прошлые обиды, как он это пытался объяснить в первый день общественного резонанса. Он признался на допросе у следователей, что сделал это ради «эпичного», по его словам, видео.

«Это были хулиганские побуждения. То, что называется сейчас у детей «хайп». Да, он сделал это ради хайпа. Об этом говорят показания и самого подростка, и тех, кто снимал. Снимал-то ведь другой человек, то есть там участников было несколько, не только тот, кто пинал, но и тот, кто снимал. Поэтому, собственно, со всеми соучастниками сейчас работают правоохранители», — заявила Трехина.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 11 ноября в одной из средних школ города Нижние Серги Свердловской области 15-летний Гаяз с разбега ударил со всей силы ногой в грудь одноклассницу Машу (имя изменено). Всё это снимали на видео товарищи школьника.

Видеозапись попала в интернет и вызвала возмущение. Вскоре Следственный комитет начал проверку по факту случившегося, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования резонансного дела под личный контроль.

Вскоре выяснилось, что Гаяз систематически издевался над Машей. Подруги девочки рассказали, что подросток регулярно гнобил девочку, плевался в неё и всячески травил.

При этом в разговоре с ИА Регнум директор учебного заведения Марина Тараева заявила, что не видит оснований отстранять Гаяза от занятий.