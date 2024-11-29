Калининград, 29 ноября, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Стартовавшая в 2019 году реформа контрольно-надзорной деятельности переходит на новый этап. Количество ежегодных проверок сократилось в пять раз, и теперь государство намерено ещё больше повысить их эффективность. Ключевые направления совершенствования контрольно-надзорной сферы представил куратор реформы — заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко.

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«На сегодня показатель точности проверок по индикаторам риска составляет 87%. При этом ежегодное количество проверок за пять лет сократилось почти в пять раз: с 1,5 млн проверок в 2019 году до 353 тысяч проверок в 2023 году. При этом на фоне кратного сокращения числа проверок общий уровень безопасности сохраняется», — отмечал он.

На новом этапе работы по совершенствованию контрольно-надзорной сферы речь идёт не о реформаторских изменениях, а о качественной системной донастройке принятых решений. Речь идет и об оптимизации процесса выдачи лицензий и разрешений. На сегодняшний день предприниматели могут получить более 400 различных разрешений через портал «Госуслуги». И изменения — уже принятые и будущие — принимаются с учётом мнения бизнес-сообщества. Например, предприниматели приняли участие в совещании с представителями правительства, Минэкономразвития и Минцифры в Общественной палате России.

«Без учёта мнения бизнес-сообщества вся работа по оптимизации процедур по большому счёту не имела бы смысла. Такую обратную связь мы получаем в живом диалоге на экспертных площадках и через сервис Досудебного обжалования на Госуслугах. Как итог мы имеем большой массив данных, который берём за основу дальнейшего совершенствования разрешительной деятельности», — заявил Дмитрий Григоренко.

Правительство РФ

Также важным направлением работы станет улучшение качества предоставления услуг в электронном виде, повышение востребованности электронных сервисов и тиражирование лучших практик.

Чтобы обеспечить безопасность граждан и сохранность ресурсов государства, при этом не перегружая предпринимателей и организации административной нагрузкой, в России осуществляется переход на рискориентированный подход. И помогает этому реализация нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

При таком подходе на необходимость проведения внеплановой проверки указывают индикаторы рисков, проверка проводится только после получения информации о том, что на том или ином объекте допускается нарушение. Всего на сегодняшний день контрольные органы располагают сотнями различных индикаторов.

С сокращением контрольных мероприятий (за девять месяцев 2024 года в стране было проведено только 284 тысячи проверок) отмечается значительный рост числа профилактических мер. Они представляют собой визиты на объект инспекторов, которые могут подсказать, как исправить или не допустить недочёты. При этом штраф не выписывается.

Если в 2021 году в стране было осуществлено 44 тысячи профилактических визитов, то за весь 2023 год — уже более миллиона. К 1 января 2025 года президент России Владимир Путин поручил правительству полностью отказаться от моратория на проверки и закончить переход на рискориентированный подход в контрольно-надзорной деятельности.

Участники калининградского форума отметили, что предприниматели уже ощущают на себе эффект реформирования.

«Ещё несколько лет назад, до реформы контрольно-надзорной деятельности, бизнес считал, и не без основания, что некоторые проверки были «контролем ради контроля» и фактически часто заканчивались существенными санкциями. Все это, конечно, никак не стимулировало наших предпринимателей к добровольному исполнению требований, а малый бизнес просто откровенно боялся визита контролёра», — отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей Калининградской области Светлана Нижегородова. Теперь, по её словам, предприниматели сами начинают активно приглашать контролирующие органы на профилактические визиты.

«В целом бизнес понимает, что сейчас проще соблюдать требования и вести нормальный диалог с контролёром, чем бояться назначения очередной проверки. На мой взгляд, это и есть основное достижение реформы, когда предприниматель сам настроен исполнить требования, а контрольный орган, используя все инструменты профилактики, помогает ему в этом», — подчеркнула Нижегородова.

Заместитель генерального директора торговой сети «SPAR-Калининград» Алексей Елаев считает, что теперь требуется ещё конкретнее систематизировать обязательные требования с учетом специфики бизнеса.

«Нужно составить подробное руководство для самых распространённых видов предпринимательства, чтобы малым и средним организациям можно было разобраться в регулировании без помощи юристов и даже профилактических визитов проверяющих», — отметил он.

Дмитрий Григоренко, в свою очередь, отметил, что российское правительство внимательно рассмотрит возможность законодательного закрепления предложений по совершенствованию системы оценки и управления рисками в проверках.

К примеру, от участников форума поступило предложение о возможности использования мобильного приложения «Инспектор» для проведения дистанционных проверок. В этом приложении разработчики задействовали технологии искусственного интеллекта, создав сценарий «мобильной» проверки.

Также калининградские предприниматели выступили за возможность понижения категории риска через сервис досудебного обжалования решений контрольных органов. Этот сервис в настоящее время реализован на портале «Госуслуги». По их словам, пересмотр категории позволит сократить плановое посещение объекта контроля инспектором либо вообще исключить его.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.

Форум контрольных органов прошёл в Калининграде с 31 октября по 2 ноября и собрал около 700 участников. В течение трёх дней контролеры со всей страны, эксперты, бизнесмены и общественные деятели обсуждали актуальные вопросы развития контрольно-надзорной деятельности на современном этапе: цифровизацию контроля, практики внедрения рискориентированного подхода, развитие системы досудебного обжалования, профилактики и другие.