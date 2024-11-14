Волгоград, 14 ноября, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Осужденного за сожжение Корана и обвиняемого по новому делу о госизмене Никиту Журавеля доставили из Чечни в суд Волгограда.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

В здание суда молодого человека завели под усиленным конвоем и в сопровождении кинолога, передало ТАСС. На 14 ноября запланировано первое заседание суда по делу о госизмене.

Как сообщало ИА Регнум, Журавель в мае 2023 года сжёг Коран возле Соборной мечети в Волгограде и выложил это в Сеть. Он признался, что сделал это по заданию украинских спецслужб за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей. В феврале текущего года суд приговорил его к 3,5 года колонии общего режима.

3 октября в Волгоградский областной суд поступило уголовное дело о государственной измене, возбуждённое против Журавеля. Следователи установили, что он передал украинским спецслужбам видеозаписи железнодорожного состава с военной техникой ВС РФ, пролетающих российских военных самолётов и информацию о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей Минобороны РФ. Его рассмотрит коллегия из трёх федеральных судей.

Журавель полностью признал вину. Максимальное наказание, которое ему грозит, — лишение свободы на срок до 20 лет.