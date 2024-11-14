* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 14 ноября, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Прокурор запросил для главаря «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дениса Капустина (внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) заочный приговор в виде пожизненного заключения по делу о вторжении в Брянскую область. Заседание второго Западного окружного суда проходило 14 ноября.

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Также прокурор запросил пожизненное лишение свободы ещё для четырёх членов украинского вооружённого формирования — Кирилла Канахина, Александра Галанова, Алексея Огурцова и Антона Зырянова (внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Согласно заявлению прокурора, первые 10 лет они должны будут отбывать в тюрьме, оставшуюся часть — в колонии особого режима. Кроме того, прокурор попросил суд оштрафовать каждого из обвиняемых на 4 млн рублей.

Также сторона обвинения попросила суд удовлетворить иски на общую сумму 3,5 млн рублей, поданные службами Брянской области, обеспечивающими газом и электроэнергией населённые пункты региона.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля 2024 года Росфинмониторинг внёс РДК, созданную на Украине в 2022 году, в перечень террористических и экстремистских организаций. Группировка входит в состав украинских вооружённых формирований.

Ранее Второй Западный окружной военный суд признал Капустина виновным в госизмене и террористической деятельности и заочно приговорил к лишению свободы пожизненно. Решение было принято после вторжения РДК в Брянскую область в марте 2023 года.

В сентябре появились данные о том, что главарю РДК грозит ещё один пожизненный срок по обвинению в совершении преступлений по десяти статьям УК РФ, включая теракт, разбой, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Прокурор Западного окружного военного суда в конце октября заявил, что Капустин, Канахин, Галанов, Огурцов и Зырянов причастны к убийству двух мирных жителей Брянской области.