Петропавловск-Камчатский, 14 ноября, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов провел встречу с новым председателем Контрольно-счетной палаты региона Константином Брызгиным. Они обсудили первоочередные задачи ведомства.

Анатолий Медведь/РИА Новости Губернатор Камчатского края Владимир Солодов

Глава региона отметил важность работы Контрольно-счётной палаты в обеспечении прозрачности и эффективности расходования бюджетных средств, а также в повышении уровня финансового контроля в регионе.

«Главное — чтобы, помимо финансового контроля и контроля эффективного использования бюджетных средств, мы также обеспечивали достижение конечного результата», — сказал губернатор.

Солодов добавил, что за последние несколько лет инвестиционные программы Камчатского края выросли в три раза. Кроме того, большие программы реализуются по линии краевых органов власти.

«Считаю, что приоритет — контроль наиболее крупных статей расходов», — подчеркнул Солодов. Он пояснил, что речь идет как об инвестициях, так и о межтарифной разнице и ряде других.

«Здесь важно сохранять баланс между тем, чтобы контроль носил чёткий и неукоснительный характер, при этом был нацелен на предотвращение нарушений и их переход в криминальную форму. В то же время необходимо усиливать борьбу с злоупотреблениями и преступлениями», — резюмировал губернатор.

Брызгин в свою очередь подчеркнул, что одним из приоритетов его работы станет усиление контроля за выполнением бюджетных обязательств и анализ эффективности расходования бюджетных средств.

«Контрольно-счётный орган должен выступать не только с фискальной функцией, которая очень важна, но и с функцией эксперта в реализации масштабных проектов и задач, стоящих перед Камчатским краем», — отметил он.

Кроме того, в ведомстве уделят внимание повышению уровня профессионализма, цифровизации и унификации процессов, а также пересмотрят отдельные стандарты проведения контрольных мероприятий, чтобы сделать их более эффективными.